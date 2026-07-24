Un ex manager di Formula 1 ha intentato una causa contro un giovane pilota, chiedendo il pagamento di alcuni compensi non versati. La disputa riguarda un accordo di gestione della carriera che, secondo l’ex rappresentante, non sarebbe stato rispettato. La causa è stata depositata presso il tribunale civile di Bologna, e il pilota si è difeso affermando di aver agito per motivi di necessità dopo un mancato accordo.

Il rapporto tra Kimi Antonelli e il suo ex manager Giovanni Minardi finisce davanti a un tribunale. Il giovane pilota di Formula 1 è stato citato in causa al Tribunale civile di Bologna dall’ex rappresentante, che contesta il mancato pagamento di alcuni compensi previsti dal mandato di gestione della carriera. La vicenda, che risale al 2025, è ora nella fase di trattazione davanti ai giudici civili. A ricostruire i passaggi che hanno portato all’azione legale è stato l’avvocato Mattia Grassani, legale di Minardi, intervenuto sull’argomento con l’ Ansa. Secondo il difensore, il suo assistito avrebbe cercato fino all’ultimo una soluzione diversa dal ricorso alla giustizia ordinaria, ma il tentativo di trovare un’intesa tra le parti non sarebbe andato a buon fine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Kimi Antonelli, l’ex manager Minardi fa causa al pilota: “Scelta obbligata dopo il mancato accordo”

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