Giovanni Minardi ha intentato una causa contro il pilota di Formula 1, chiedendo un risarcimento milionario per compensi non ricevuti. Minardi, ex manager del pilota, ha sostenuto di aver rappresentato il pilota della Mercedes come primo agente. La richiesta di risarcimento riguarda somme che, secondo l'ex manager, gli sarebbero dovute. La causa è stata depositata in tribunale.

Andrea Kimi Antonelli portato in tribunale dall’ex manager. Giovanni Minardi, figlio del fondatore della storica scuderia omonima, Gian Carlo, ha fatto causa per presunti compensi non percepiti al pilota F1 della Mercedes, di cui è stato il primo agente. Al giovane fenomeno italiano sarebbe richiesto un risarcimento milionario. La causa di Giovanni Minardi Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Minardi ha deciso di citare in giudizio il pilota Mercedes per dei “compensi stipulati nel mandato di rappresentanza concluso tra il manager e il campione”, che non gli sarebbero stati elargiti. La vicenda risale a metà del... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Giovanni Minardi ex manager di Andrea Kimi Antonelli fa causa al pilota F1, chiesto risarcimento milionario

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