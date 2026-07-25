Kikuchi | la Chiesa in Asia comunità di realtà diverse unite da una sola fede
La Chiesa in Asia comprende diverse comunità che, pur vivendo in contesti differenti, condividono la stessa fede. Durante un incontro, è stato sottolineato come queste realtà siano unite in un unico Corpo di Cristo, nonostante le differenze culturali e sociali. La discussione ha approfondito la comprensione delle specificità di ogni comunità e il senso di unità tra di esse. Nessun dettaglio su nomi o eventi specifici è stato fornito.
Città del Vaticano - Deborah Castellano Lubov “Abbiamo avuto l'opportunità di approfondire la nostra comprensione della realtà in Asia e la consapevolezza che, pur vivendo in contesti molto diversi, siamo uniti in un'unica fede, in un unico Corpo di Cristo”. Lo spiega il cardinale Tarcisius Isao Kikuchi, arcivescovo di Tokyo (Giappone) e segretario generale della Federazione delle Conferenze dei Vescovi dell’Asia (FABC) a colloquio con i media vaticani sulla XII Assemblea Plenaria apertasi lunedì a Giacarta, in Indonesia, e che si conclude domenica 26 luglio. Oltre 120 i porporati e i vescovi riuniti per pregare e riflettere sulla missione della Chiesa nel continente asiatico. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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