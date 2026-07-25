La Chiesa in Asia comprende diverse comunità che, pur vivendo in contesti differenti, condividono la stessa fede. Durante un incontro, è stato sottolineato come queste realtà siano unite in un unico Corpo di Cristo, nonostante le differenze culturali e sociali. La discussione ha approfondito la comprensione delle specificità di ogni comunità e il senso di unità tra di esse. Nessun dettaglio su nomi o eventi specifici è stato fornito.

Città del Vaticano - Deborah Castellano Lubov “Abbiamo avuto l'opportunità di approfondire la nostra comprensione della realtà in Asia e la consapevolezza che, pur vivendo in contesti molto diversi, siamo uniti in un'unica fede, in un unico Corpo di Cristo”. Lo spiega il cardinale Tarcisius Isao Kikuchi, arcivescovo di Tokyo (Giappone) e segretario generale della Federazione delle Conferenze dei Vescovi dell’Asia (FABC) a colloquio con i media vaticani sulla XII Assemblea Plenaria apertasi lunedì a Giacarta, in Indonesia, e che si conclude domenica 26 luglio. Oltre 120 i porporati e i vescovi riuniti per pregare e riflettere sulla missione della Chiesa nel continente asiatico. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Kikuchi: la Chiesa in Asia, comunità di realtà diverse unite da una sola fede

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