La Chiesa in Asia si concentra sulla conversione sinodale e sulla creazione di ponti tra i popoli. La discussione riguarda l'importanza di rafforzare i legami tra comunità diverse attraverso un cammino condiviso. Si sottolinea il ruolo della sinodalità come strumento per favorire l’unità e la collaborazione tra le varie realtà locali. L’obiettivo è promuovere un percorso di ascolto e dialogo in un contesto di diversità culturale e religiosa.

Davide Dionisi – Città del Vaticano La chiamata alla conversione sinodale e la missione di essere ponti e costruttori di ponti in Asia. È questo il tema, ispirato al Vangelo di Giovanni (Vedrai cose più grandi di queste! 1,50), scelto dalla Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche (Fabc) per la 12ma Assemblea plenaria che si terrà a Giacarta, capitale dell'Indonesia, dal 20 al 26 luglio prossimo. Prevista la partecipazione di oltre 120 partecipanti, tra cui vescovi provenienti da tutta l’Asia, rappresentanti delle conferenze episcopali, teologi ed esperti di pastorale, per discernere la futura missione della Chiesa in Asia. Il programma dell’Assemblea Ad aprire ufficialmente i lavori, la Messa del 21 luglio presieduta dal cardinale Oswald Gracias, arcivescovo emerito di Bombay. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - La Chiesa d'Asia si interroga su sinodalità e ponti tra i popoli

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