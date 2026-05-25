Blasioli sulle case di comunità | Una sola in provincia di Pescara a Scafa ritardi incolmabili e costi cresciuti del 75%
In provincia di Pescara è stata inaugurata una sola casa di comunità, a Cepagatti. La struttura di Scafa presenta ritardi significativi e i costi sono aumentati del 75%. La prima e probabilmente unica casa di comunità della zona è stata aperta recentemente, mentre quella di Scafa non ha ancora completato i lavori.
«Una sola casa di comunità in provincia di Pescara. A Scafa il risultato peggiore, ritardi incolmabili e costi cresciuti del 75% Arriva in zona cesarini l’inaugurazione della prima, e con tutta probabilità l’unica, Casa di Comunità della provincia di Pescara a Cepagatti. La Asl di Pescara infatti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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