Katy Perry porta al cinema il suo The Lifetimes tour – live from Paris

Notizia in breve

Katy Perry ha portato al cinema il suo spettacolo “The Lifetimes Tour – Live from Paris”. Il film, girato durante due date sold-out a Parigi nel novembre 2025, è stato presentato al Tribeca Festival e ora è distribuito nelle sale di tutto il mondo. Il film mostra le performance registrate durante il tour, considerato tra i più spettacolari della musica pop.