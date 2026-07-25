Katy Perry porta al cinema il suo The Lifetimes tour – live from Paris

Da lopinionista.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Katy Perry ha portato al cinema il suo spettacolo “The Lifetimes Tour – Live from Paris”. Il film, girato durante due date sold-out a Parigi nel novembre 2025, è stato presentato al Tribeca Festival e ora è distribuito nelle sale di tutto il mondo. Il film mostra le performance registrate durante il tour, considerato tra i più spettacolari della musica pop.

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LOS ANGELES – Dopo il debutto al Tribeca Festival, KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS arriva nelle sale di tutto il mondo. Girato durante le due date sold-out del Lifetimes Tour di Parigi nel novembre 2025, arriva finalmente sul grande schermo il film che cattura una delle produzioni live più spettacolari della musica pop. Realizzato con uno straordinario set di 60 videocamere, KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS va ben oltre il tradizionale film concerto: sorvola, circumnaviga e attraversa lo show, portando il pubblico al centro dell’esibizione. Ogni momento aereo mozzafiato, ogni esplosione visiva e il boato della folla vengono vissuti da prospettive impossibili da cogliere dal vivo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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