Katy Perry porta al cinema il suo The Lifetimes Tour – Live from Paris dal 2 al 5 settembre

Notizia in breve

Dal 2 al 5 settembre, il concerto di Katy Perry “The Lifetimes Tour – Live from Paris” sarà proiettato al cinema. La cantante ha accumulato 125 miliardi di stream totali, con 91 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ha venduto oltre 70 milioni di dischi. La proiezione include registrazioni dal suo tour europeo, offrendo ai fan un’esperienza live in sala. La distribuzione è prevista in diversi paesi, con dettagli sui cinema coinvolti disponibili online.