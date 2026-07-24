Katy Perry porta al cinema il suo The Lifetimes Tour – Live from Paris dal 2 al 5 settembre

Da romadailynews.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 2 al 5 settembre, il concerto di Katy Perry “The Lifetimes Tour – Live from Paris” sarà proiettato al cinema. La cantante ha accumulato 125 miliardi di stream totali, con 91 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ha venduto oltre 70 milioni di dischi. La proiezione include registrazioni dal suo tour europeo, offrendo ai fan un’esperienza live in sala. La distribuzione è prevista in diversi paesi, con dettagli sui cinema coinvolti disponibili online.

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Con  125 miliardi di stream  totali sulle piattaforme 91 milioni di ascoltatori mensili  su Spotify  e più di  70 milioni di dischi venduti  nel mondo  è una delle artiste più ascoltate di tutti i tempi   KATY PERRY  porta al cinema il suo THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS Dal 2 al 5 settembre  evento speciale in oltre 70 paesi dopo lo straordinario successo  del concerto di domenica scorsa a Lucca con i fan in delirio sugli spalti a inneggiare alla loro popstar   Dopo il debutto al Tribeca Festival,  KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS  arriva nelle sale di tutto il mondo. Girato durante le due date sold-out del Lifetimes Tour di Parigi nel novembre 2025, arriva finalmente sul grande schermo il film che cattura una delle produzioni live più spettacolari della musica pop. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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