Katy Perry porta al cinema il suo The Lifetimes Tour – Live from Paris dal 2 al 5 settembre
Dal 2 al 5 settembre, il concerto di Katy Perry “The Lifetimes Tour – Live from Paris” sarà proiettato al cinema. La cantante ha accumulato 125 miliardi di stream totali, con 91 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ha venduto oltre 70 milioni di dischi. La proiezione include registrazioni dal suo tour europeo, offrendo ai fan un’esperienza live in sala. La distribuzione è prevista in diversi paesi, con dettagli sui cinema coinvolti disponibili online.
Con 125 miliardi di stream totali sulle piattaforme 91 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e più di 70 milioni di dischi venduti nel mondo è una delle artiste più ascoltate di tutti i tempi KATY PERRY porta al cinema il suo THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS Dal 2 al 5 settembre evento speciale in oltre 70 paesi dopo lo straordinario successo del concerto di domenica scorsa a Lucca con i fan in delirio sugli spalti a inneggiare alla loro popstar Dopo il debutto al Tribeca Festival, KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS arriva nelle sale di tutto il mondo. Girato durante le due date sold-out del Lifetimes Tour di Parigi nel novembre 2025, arriva finalmente sul grande schermo il film che cattura una delle produzioni live più spettacolari della musica pop. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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