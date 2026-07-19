Stasera, sul palco delle Mura seicentesche, si svolge l’unico concerto italiano di Katy Perry. Sono previsti almeno 17.000 spettatori che affollano gli spalti per ascoltare la cantante statunitense. La performance si svolge nel contesto del Lucca Summer Festival, con la cantante che si esibisce davanti a un pubblico numeroso e appassionato. La serata rappresenta un evento unico nel suo genere nel calendario musicale italiano.

Saranno almeno in 17mila ad assistere all’unico concerto italiano di Katy Perry in programma stasera sugli spalti delle Mura seicentesche, per il Lucca Summer Festival. La serata sarà aperta, intorno alle 21 dal trio francese Dov’è Liana, il cui suono si sviluppa dall’incontro tra la scena elettronica francese e suggestioni italiane, dando vita a una nuova house pop. Con oltre 115 miliardi di stream globali e più di 70 milioni di album e 143 milioni di singoli venduti nel mondo, Katy Perry (vero nome Katheryn Elizabeth Hudson, da Santa Barbara, California) è una delle artiste più iconiche e di successo della musica pop. Nata in una famiglia di pastori pentacostali Katy ha subito conosciuto il gospel e ha impiegato diversi anni per uscire da un ambito musicale religioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Katy Perry, una stella al Summer. Stasera l’unico concerto italiano

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