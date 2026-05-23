Durante l'ultima giornata di campionato, la Lazio sfiderà il Pisa allo stadio Olimpico. Pedro, attaccante della Lazio, potrebbe salutare con un gol. Le quote dei bookmaker indicano una probabilità elevata per un suo gol, ma nulla è certo. La partita si giocherà in un contesto di fine stagione, con entrambe le squadre già senza obiettivi di classifica. La partita è programmata per questa sera.

La squadra biancoceleste chiude la sua stagione affrontando i nerazzurri allo stadio Olimpico: sarà l'ultima dello spagnolo in Serie A C'è un evento speciale in un Lazio-Pisa in programma allo stadio Olimpico che non ha alcun interesse di classifica: si tratta dell'ultima di Pedro in Serie A dopo una stagione con la Roma e cinque con la maglia biancoceleste. Scopriamo pronostico e quote di Lazio-Pisa di sabato 23 maggio alle ore 20.45. L'attaccante spagnolo ha deciso di dire addio all'Italia per tornare in Spagna ma non ha ancora annunciato se continuerà a giocare oppure chiuderà la sua carriera proprio dopo la partita contro il Pisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Pisa, Pedro saluterà con un gol? Pronostico e quote dei bookie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pronostico Lazio-Pisa: è la notte dei salutiLazio-Pisa è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta...

Eurovision, l'Italia può vincere a Vienna con Sal Da Vinci? Le quote dei bookieVIENNA, AUSTRIA - MAY 10: Sal Da Vinci representing Italy attends the Turquoise Carpet of the 70th Eurovision Song Contest Opening Ceremony at...

La Lazio dovrà dire addio a Pedro. Il calciatore spagnolo saluterà ufficialmente la squadra biancoceleste nell'ultima gara di campionato contro il Pisa, sua ultima in carriera. Tanta tristezza arieggia nell'ambiente di Formello, che dovrà salutare una leggenda d x.com

Pronostico Lazio-Pisa: è la notte dei salutiLazio-Pisa è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Una notte malinconica. Non solo per q ... ilveggente.it

Lazio-Pisa, Pedro saluterà con un gol? Pronostico e quote dei bookiePronostico Lazio-Pisa quote analisi precedenti e statistiche sfida 38ª giornata Serie A in programma sabato 23 maggio alle 20.45 ... gazzetta.it