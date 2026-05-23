Lazio-Pisa Pedro saluterà con un gol? Pronostico e quote dei bookie

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l'ultima giornata di campionato, la Lazio sfiderà il Pisa allo stadio Olimpico. Pedro, attaccante della Lazio, potrebbe salutare con un gol. Le quote dei bookmaker indicano una probabilità elevata per un suo gol, ma nulla è certo. La partita si giocherà in un contesto di fine stagione, con entrambe le squadre già senza obiettivi di classifica. La partita è programmata per questa sera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La squadra biancoceleste chiude la sua stagione affrontando i nerazzurri allo stadio Olimpico: sarà l'ultima dello spagnolo in Serie A C'è un evento speciale in un Lazio-Pisa in programma allo stadio Olimpico che non ha alcun interesse di classifica: si tratta dell'ultima di Pedro in Serie A dopo una stagione con la Roma e cinque con la maglia biancoceleste. Scopriamo pronostico e quote di Lazio-Pisa di sabato 23 maggio alle ore 20.45. L'attaccante spagnolo ha deciso di dire addio all'Italia per tornare in Spagna ma non ha ancora annunciato se continuerà a giocare oppure chiuderà la sua carriera proprio dopo la partita contro il Pisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lazio pisa pedro saluter224 con un gol pronostico e quote dei bookie
© Gazzetta.it - Lazio-Pisa, Pedro saluterà con un gol? Pronostico e quote dei bookie
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Pronostico Lazio-Pisa: è la notte dei salutiLazio-Pisa è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta...

Eurovision, l'Italia può vincere a Vienna con Sal Da Vinci? Le quote dei bookieVIENNA, AUSTRIA - MAY 10: Sal Da Vinci representing Italy attends the Turquoise Carpet of the 70th Eurovision Song Contest Opening Ceremony at...

lazio pisa lazio pisa pedro saluteràPronostico Lazio-Pisa: è la notte dei salutiLazio-Pisa è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Una notte malinconica. Non solo per q ... ilveggente.it

lazio pisa lazio pisa pedro saluteràLazio-Pisa, Pedro saluterà con un gol? Pronostico e quote dei bookiePronostico Lazio-Pisa quote analisi precedenti e statistiche sfida 38ª giornata Serie A in programma sabato 23 maggio alle 20.45 ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web