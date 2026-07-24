L’assemblea della Corte penale internazionale ha deciso di sollevare dal suo incarico il procuratore generale. La decisione è stata presa oggi da 125 Stati membri. La motivazione ufficiale riguarda accuse di aggressione sessuale rivolte a Khan, che avrebbe compiuto un atto di natura sessuale contro un membro del suo staff. La procedura si è conclusa con la revoca dell’incarico.

L’Assemblea dei 125 Stati membri della Corte penale internazionale (CPI) ha sollevato oggi dal suo incarico il Procuratore generale Karim Khan, accusato di aggressione sessuale contro un membro del suo staff. Khan continua a respingere le accuse. In una votazione a scrutinio segreto, durante una riunione straordinaria e a porte chiuse presso la sede delle Nazioni Unite a New York, 82 Stati membri (con 63 voti necessari) hanno votato per porre fine al mandato del britannico per «colpa grave» e «grave mancanza ai doveri del suo incarico», ha annunciato l’Assemblea. Solo in 13 volevano salvare Khan. Lui: «Metterò in discussione la decisione con tutti i meccanismi legali possibili». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Secondo fonti di Ap e Reuters il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan, accusato di molestie sessuali, è stato rimosso dall’incaricoIl procuratore capo della Corte penale internazionale, accusato nel 2024 di molestie sessuali da una collaboratrice, è stato rimosso dall’incarico.

La Cpi sospende il procuratore capo Karim Khan, accusato di abusi sessualiLa Corte penale internazionale dell’Aia ha sospeso il procuratore capo Karim Khan dopo un procedimento disciplinare aperto per accuse di abusi...

Temi più discussi: L'assemblea della Corte penale internazionale dà il benservito al procuratore generale Karim Khan. Accusato di aggressione sessuale è sollevato dall'incarico; Corte penale internazionale: destituito il procuratore Karim Khan; Karim Khan destituito dalla Corte penale internazionale: la crisi che scuote l’Aia; Corte Penale Internazionale, gli stati membri votano per la destituzione del procuratore Kahn.

Con 82 voti a favore su 125, l'Assemblea degli Stati membri della Corte penale internazionale ha votato per la rimozione di Karim Khan dall'incarico di procuratore capo, a seguito di accuse di cattiva condotta sessuale x.com

Karim Khan destituito dalla Corte penale internazionale: la crisi che scuote l’AiaPer la prima volta nella storia della Corte penale internazionale, l’Assemblea degli Stati Parte destituisce il procuratore capo. La decisione arriva dopo le accuse di abusi sessuali, sempre respinte ... ilgiornale.it

Secondo fonti di Ap e Reuters il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan, accusato di molestie sessuali, è stato rimosso dall’incaricoSecondo fonti diplomatiche di Associated Press e di Reuters, venerdì il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una sua collab ... ilpost.it