Il procuratore capo della Corte penale internazionale, accusato nel 2024 di molestie sessuali da una collaboratrice, è stato rimosso dall’incarico. La decisione è stata comunicata venerdì, secondo fonti di Associated Press e Reuters. La rimozione segue le accuse che gli sono state rivolte nel corso dell’anno. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul procedimento o sui motivi specifici della decisione.

Secondo fonti diplomatiche di Associated Press e di Reuters, venerdì il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una sua collaboratrice, è stato rimosso dall’incarico. Ap scrive che la decisione è stata presa dalla gran parte degli Stati membri della Corte. La Corte penale internazionale (ICC) è il principale tribunale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità e Khan è il suo procuratore capo dal 2021. Si trovava già in congedo volontario dal maggio del 2025 e a giugno era stato sospeso. Lui ha sempre negato le accuse e sostenuto che facessero parte di una campagna di disinformazione contro di lui. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Secondo fonti di Ap e Reuters il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan, accusato di molestie sessuali, è stato rimosso dall’incarico

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