Il Milan è coinvolto in una trattativa per un trequartista mancino, che preferisce partire da destra e rientrare sul piede forte, in vista di una possibile strategia tattica. Tuttavia, il club rossonero non ha ancora effettuato cessioni e si trova con le mani legate, limitando le opzioni di mercato. La ricerca del giocatore prosegue senza annunci ufficiali o mosse concrete finora.

Il Milan è alla ricerca di un trequartista mancino, che ami partire da destra per poi rientrare sul piede forte, ideale per il modulo 3-4-2-1 del tecnico Rúben Amorim. Nelle ultime ore si vocifera di un interesse per l'argentino (con passaporto italiano) Franco Mastantuono del Real Madrid, sul quale si registra però il concreto interesse della Fiorentina. Tuttavia, l'obiettivo prioritario per il Diavolo era e rimane il talento greco K?nstantinos Karetsas. Calciomercato Milan: il profilo di Karetsas e il duello con il Borussia Dortmund. Classe 2007, di proprietà dei belgi del KRC Genk, Karetsas è stato la vera rivelazione dell'ultima stagione calcistica, collezionando numeri impressionanti: - Presenze totali: 49 partite disputate tra Jupiler Pro League, Europa League (competizione a cui prenderà parte anche il Milan) e coppe nazionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Karetsas conteso da Milan e Borussia Dortmund: rossoneri con le mani legate senza cessioni

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