La Juventus Women ha battuto l’Aarau 5-1 in un’amichevole estiva. La partita è stata il secondo test della squadra durante la preparazione pre-stagionale. La formazione italiana ha mostrato un buon ritmo di gioco e ha segnato più gol rispetto alla squadra svizzera. La sfida si è svolta senza altre interferenze o eventi significativi. Nessuna informazione aggiuntiva sulle formazioni o sui singoli marcatori è stata comunicata.

di Luca Fioretti La Juventus Women supera nettamente la formazione svizzera dell’Aarau nel secondo test amichevole stagionale con una grande prestazione. Prosegue nel migliore dei modi la preparazione estiva della Juventus Women, che conquista un rotondo successo nell’amichevole disputata sul campo di Vinovo. La formazione bianconera si è imposta con un nettissimo 5-1 contro l’Aarau, squadra che milita nel massimo campionato svizzero femminile, mettendo in mostra ottime trame di gioco e una condizione atletica già brillante. Le bianconere hanno azzannato la partita fin dai primi minuti di gioco, ipotecando la vittoria prima della mezz’ora. A sbloccare il punteggio al 13? è stata Pavan con una splendida punizione; appena due minuti dopo, la stessa giocatrice ha fornito l’assist per il raddoppio firmato da Mece. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus Women Aarau 5-1: largo successo per le bianconere nel secondo test estivo. Come è andata

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