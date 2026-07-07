Juventus Women sorteggiato il calendario della Coppa Italia | esordio delle bianconere al secondo turno Ecco il possibile avversario

Le Juventus Women inizieranno la loro partecipazione alla Coppa Italia nel secondo turno, previsto a dicembre. Il sorteggio ha stabilito il loro avversario, ancora da definire. La squadra femminile della Juventus affronterà questa fase a partire dalla seconda giornata della competizione, senza ancora conoscere il nome dell’avversario. La prima partita ufficiale è programmata per il mese di dicembre, nel secondo turno della coppa nazionale.

di Francesco Spagnolo Juventus Women, sorteggiato il calendario della Coppa Italia. Le bianconere faranno il proprio esordio al secondo turno a dicembre. La nuova stagione del calcio femminile italiano è pronta a entrare nel vivo. La Coppa Italia Women 202627 prenderà il via ufficialmente il prossimo 30 agosto, inaugurando un percorso che si preannuncia avvincente e ricco di colpi di scena. La competizione, interamente organizzata dalla FIGC, vedrà ai nastri di partenza ben 26 squadre. La graduatoria iniziale è stata definita in base alla classifica finale dei campionati di Serie A e Serie B della passata stagione, con le ultime due posizioni riservate alle formazioni neopromosse in Serie B, che saranno subito protagoniste del turno preliminare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juventus Women 2-1 Fiorentina Women | Coppa Italia Femminile match Score & Commentary!

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