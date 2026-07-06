Calendario Juventus Women Serie A Women’s Cup 2026 | il percorso delle bianconere

È stato annunciato il calendario della Serie A Women’s Cup 2026, che vedrà la Juventus Women partecipare attivamente. La competizione prevede diverse partite nel torneo, con le bianconere che affronteranno avversarie ancora da definire. La presentazione ha mostrato le date e le fasi del percorso delle squadre, inclusi gli incontri di qualificazione e eventuali turni successivi. La Juventus sarà impegnata in più sfide durante il torneo.

di Francesco Spagnolo E’ stato presentato il calendario della Serie A Women’s Cup 2026 che vedrà la Juventus fra le protagoniste. Il percorso delle bianconere. Il calcio femminile italiano si prepara a ripartire con novità e grandissimo entusiasmo. Oggi è stato reso noto dalla Divisione Serie A Femminile il calendario della fase a gironi della Serie A Women’s Cup 2026. La competizione, che prenderà ufficialmente il via nel weekend tra sabato 22 e domenica 23 agosto, si preannuncia più avvincente che mai grazie a una formula altamente competitiva. Il torneo si articolerà infatti in due fasi distinte: nella prima, le dodici squadre partecipanti sono state suddivise in tre gironi da quattro squadre ciascuno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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