La Juventus ha raggiunto un accordo per la cessione dell’attaccante belga, che nella prossima stagione giocherà con il Lione. Questa operazione rappresenta il primo addio tra i giocatori considerati esuberi dalla rosa a disposizione di Spalletti. La società ha quindi avviato le pratiche per il trasferimento, che si concretizzerà a breve. Non sono stati forniti dettagli finanziari dell’accordo.

Trovato l’accordo per la cessione dell’attaccante belga, che nella prossima stagione indosserà la maglia del Lione La Juve si libera del primo esubero della rosa a disposizione di Spalletti. È praticamente definita infatti la cessione di Lois Openda, che tornerà a giocare in Francia stavolta nelle fila del Lione. Lois Openda lascia la Juve (Ansa) – Calciomercato.it L’ex Lens e Lipsia sbarcherà alla corte della squadra allenata da Fonseca in prestito oneroso per 3 milioni di euro, senza però diritto o obbligo di acquisto come scrive Oltralpe ‘L’Equipe’. Parte dell’ingaggio – superiore agli 8 milioni lordi – sarà coperto dalla Juventus. Calciomercato Juve, c’è l’accordo con il Lione per Openda. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Juventus, via il primo esubero: Spalletti si ‘libera’ di Openda

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