La Juventus sta valutando le cessioni di alcuni giocatori, tra cui Arthur, Milik e Openda, per ridurre gli esuberi e alleggerire il bilancio. La società ha bisogno di vendere prima di poter effettuare nuovi acquisti e sta analizzando le valutazioni dei giocatori con l’allenatore. La questione delle cessioni rappresenta un ostacolo per le operazioni di mercato in entrata.

di Luca Fiore Da Arthur a Milik passando per Openda: la Juventus ha necessità di vendere a partire dagli esuberi che gravano sul bilancio e bloccano il mercato in entrata. In casa Juventus, la sessione estiva del calciomercato entra nel vivo con un imperativo categorico: cedere per acquistare. La dirigenza bianconera è al lavoro per sfoltire l’organico e alleggerire il monte ingaggi, passaggio indispensabile per finanziare i nuovi innesti pretesi per la rosa. Tuttavia, la strada per piazzare gli esuberi si preannuncia in salita: diversi elementi vantano poco mercato e trovare una sistemazione soddisfacente per tutte le parti si sta rivelando un rebus complesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Affollamento Juventus, da Arthur a Milik passando per Openda: il nodo cessioni per gli esuberi e le valutazioni di Spalletti

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