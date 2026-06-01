Il trasferimento di Lois Openda alla Juventus si è concluso dopo soli dodici mesi, bloccando di fatto il mercato della squadra. L’attaccante, considerato un esubero di alto valore, non è stato ceduto né acquistato da altre squadre durante questa finestra di mercato. La situazione crea un impasse per la società, che si trova impossibilitata a muoversi sul mercato senza riuscire a risolvere la posizione dell’attaccante.

L’avventura di Lois Openda con la maglia della Juventus è arrivata al capolinea dopo appena dodici mesi, trasformandosi in una delle spine più dolorose per la dirigenza della Vecchia Signora. Sbarcato a Torino nell’estate del 2025 per recitare il ruolo di colpo di mercato, l’attaccante belga ha firmato una stagione fallimentare, al punto da essere bollato all’unanimità come la delusione più cocente dell’intera annata bianconera. Il rendimento deficitario ha convinto tutti, compreso l’amministratore delegato Damien Comolli che ha pubblicamente ammesso le proprie colpe nella gestione dell’affare, ma trovare una via d’uscita immediata rischia di essere un’impresa contabile quasi impossibile. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Il paradosso Openda blocca il mercato della Juventus: l’attaccante è un esubero d’oro che nessuno può comprare

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