Juventus-Standard Liegi | la prova tattica di Spalletti nel precampionato

La Juventus si appresta ad affrontare lo Standard Liegi nella seconda amichevole precampionato, dopo aver pareggiato senza reti contro il Basilea. La sfida rappresenta una prova tattica per l’allenatore, che cerca di valutare le strategie e i movimenti della squadra prima dell’inizio ufficiale della stagione. La partita si svolge in un momento di test e adattamento per il team, che cerca di migliorare le prestazioni dopo il risultato del primo match.

L’angolo della partita. La Juventus si prepara ad affrontare lo Standard Liegi nella sua seconda amichevole precampionato, dopo il deludente pareggio senza reti contro il Basilea. Questo match si presenta come un’importante opportunità per Luciano Spalletti di testare la sua formazione e fare scelte strategiche, considerando le numerose assenze di giocatori chiave, molti dei quali sono ancora impegnati con le rispettive nazionali dopo i Mondiali. In particolare, le mancanze di Yildiz, Bremer e Koopmeiners costringono l’allenatore a schierare una squadra lontana da quella che vedremo in campionato e Europa League. La chiave tattica del match. Tatticamente, Spalletti opterà per un modulo 4-2-3-1, che potrebbe favorire un’unione fluida tra i reparti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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ALARMA en Juventus: Múltiples bajas vs Standard (Previa)

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