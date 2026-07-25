Juventus Next Gen pareggio in amichevole contro il Pisa | Keutgen risponde a Leone Sintesi e tabellino

La Juventus Next Gen ha pareggiato 1-1 contro il Pisa in un’amichevole. Keutgen ha risposto al gol di Leone. La partita, giocata contro una squadra di Serie B, ha mostrato segnali positivi per la formazione giovanile. Il match si è concluso con un risultato che lascia spazio a ulteriori valutazioni e preparazioni estive.

Juventus Next Gen, pareggio in amichevole contro il Pisa: Keutgen risponde a Leone. Buona prova contro una squadra di Serie B. Inizia con un pareggio denso di indicazioni positive il cammino estivo della Juventus Next Gen. Sul terreno del Centro Sportivo Valdigne Mont Blanc di Morgex, la prima amichevole stagionale della squadra guidata da mister Massimo Brambilla contro il Pisa, compagine di Serie B, si chiude sul punteggio di 1-1. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Pisa avanti nel primo tempo con Leone. L’avvio di gara vede una Juventus Next Gen propositiva. Dopo appena due minuti, Pagnucco sfiora il vantaggio con un diagonale velenoso servito da Konaté. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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