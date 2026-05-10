Juventus Torino Under 15 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Si è disputata la gara tra le squadre Under 15 di Juventus e Torino, valida per il ritorno degli ottavi di finale del campionato 202526. La partita ha visto i giovani calciatori scendere in campo in una sfida caratterizzata da moviole e analisi in tempo reale, con aggiornamenti su risultato, tabellino e cronaca dettagliata della partita.

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di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver pareggiato all’andata 2-2 con il Torino, riaffronta i torelli nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:30 Migliore in campo Juve:. Juventus Torino Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Torino Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: .🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca