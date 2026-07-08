La Juventus prepara una nuova offerta al Psg per Randal Kolo Muani. Qual è la situazione per l’attaccante francese. I fari della dirigenza bianconera sono puntati con grande insistenza sulla Francia, dove è in corso una vera e propria telenovela con i campioni della Ligue 1. La Juventus e il PSG proseguono nei contatti per trovare un accordo per Randal Kolo Muani, individuato come il tassello ideale per elevare il tasso tecnico e la fisicità del reparto avanzato di Madama. I dialoghi tra Torino e Parigi sono costanti e intensi, segno evidente della volontà reciproca di approfondire i margini di manovra dell’operazione. Lo riportano Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - La Juventus non molla Kolo Muani: nuova offerta sul tavolo del Psg per riportare l’attaccante a Torino. Novità!

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Juventus, Carnevali: Mai parlato con Vlahovic. Kolo Muani e portiere le priorità

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Perfetto, costi troppo alti per lui e il #PSG non molla mai. Spiace tantissimo per le emozioni date in quei mesi e al mondiale ma se non si schiodano da 35/40M bisogna guardare avanti #Guirassy ti guardo bene . #Juventus #KoloMuani x.com

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