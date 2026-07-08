La Juventus non molla Kolo Muani | nuova offerta sul tavolo del Psg per riportare l’attaccante a Torino Novità!

Da juventusnews24.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha presentato una nuova proposta al Paris Saint-Germain per acquistare Randal Kolo Muani. La trattativa riguarda l’attaccante francese, al centro di un acceso confronto tra le due società. La dirigenza bianconera continua a seguire con attenzione la situazione in Francia, dove il giocatore è attualmente in forza al club di Ligue 1. La trattativa resta aperta, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle cifre o le modalità dell’accordo.

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La Juventus prepara una nuova offerta al Psg per Randal Kolo Muani. Qual è la situazione per l’attaccante francese. I fari della dirigenza bianconera sono puntati con grande insistenza sulla Francia, dove è in corso una vera e propria telenovela con i campioni della Ligue 1.  La Juventus e il PSG proseguono nei contatti per trovare un accordo per Randal Kolo Muani, individuato come il tassello ideale per elevare il tasso tecnico e la fisicità del reparto avanzato di Madama. I dialoghi tra Torino e Parigi sono costanti e intensi, segno evidente della volontà reciproca di approfondire i margini di manovra dell’operazione. Lo riportano Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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