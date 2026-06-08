La Juventus sta per finalizzare il trasferimento di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. La trattativa si avvicina alla conclusione e coinvolge una formula a sorpresa. La firma potrebbe avvenire a breve, segnando un cambiamento importante nel mercato estivo. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sulla durata del contratto. La notizia rappresenta un passo rilevante per le operazioni di mercato del club.

di Alessio Lento La Juventus sembra vicina a chiudere una trattativa che potrebbe dare una scossa al mercato estivo: il ritorno di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Luca Momblano a Juventibus, il club bianconero avrebbe proposto ai parigini una formula particolare, definita prestito con obbligo mascherato. La trattativa sarebbe avanzata proprio su questa linea, con il PSG disponibile a cedere il giocatore una volta trovato l’accordo sulla valutazione complessiva, fissata intorno ai 30 milioni più bonus. Kolo Muani torna in prestito. Si tratta di una formula che consente al club di prendere il giocatore in prestito, con un diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Accordo col Psg, ad un passo il ritorno di Kolo Muani: formula a sorpresa

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