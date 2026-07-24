La Juve si sta incartando sul portiere | il Dibu si allontana piace anche Suzuki
Il portiere argentino Dibu Martínez si allontana dalla Juventus, che valuta anche Suzuki. La lista di nomi per il ruolo include diversi candidati, ma solo uno, Emiliano Martinez, piace a Spalletti. Tuttavia, non ci sono garanzie che il giocatore arrivi, e la società potrebbe confermare il portiere attuale. Luciano, invece, potrebbe restare con le sue scelte attuali, senza ulteriori acquisti in porta.
Tanti i nomi in lista Carnevali, solo uno quello che vorrebbe Spalletti: Emiliano Martinez. Ma si sa, “You Can’t Always Get What You Want”, ossia non puoi sempre avere ciò che desideri, come cantavano gli Stones, e quindi probabilmente il buon Luciano rimarrà con la sua furia. Nel frattempo la signora sembra sbattuta qui e lì tra un Viario e un Suzuki, con un Savic selvatico a far da fondo. Il punto di Filippo Cornacchia sulla Gazzetta. Juve, intrigo portiere. Si legge sulla Gazzetta: “ Il “Dibu” Martinez dell’Aston Villa resta il preferito di Spalletti, che tra i pali vorrebbe aggiungere carisma e personalità. Guglielmo Vicario del Tottenham, fresco di esclusione dalla tournée degli Spurs tra Nuova Zelanda e Australia, ogni giorno guadagna posizioni e zitto zitto si avvicina alla Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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