Il portiere argentino Dibu Martínez si allontana dalla Juventus, che valuta anche Suzuki. La lista di nomi per il ruolo include diversi candidati, ma solo uno, Emiliano Martinez, piace a Spalletti. Tuttavia, non ci sono garanzie che il giocatore arrivi, e la società potrebbe confermare il portiere attuale. Luciano, invece, potrebbe restare con le sue scelte attuali, senza ulteriori acquisti in porta.

Tanti i nomi in lista Carnevali, solo uno quello che vorrebbe Spalletti: Emiliano Martinez. Ma si sa, “You Can’t Always Get What You Want”, ossia non puoi sempre avere ciò che desideri, come cantavano gli Stones, e quindi probabilmente il buon Luciano rimarrà con la sua furia. Nel frattempo la signora sembra sbattuta qui e lì tra un Viario e un Suzuki, con un Savic selvatico a far da fondo. Il punto di Filippo Cornacchia sulla Gazzetta. Juve, intrigo portiere. Si legge sulla Gazzetta: “ Il “Dibu” Mar­ti­nez dell’Aston Villa resta il pre­fe­rito di Spal­letti, che tra i pali vor­rebbe aggiun­gere cari­sma e per­so­na­lità. Guglielmo Vica­rio del Tot­te­n­ham, fre­sco di esclu­sione dalla tour­née degli Spurs tra Nuova Zelanda e Austra­lia, ogni giorno gua­da­gna posi­zioni e zitto zitto si avvi­cina alla Juven­tus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Juve si sta incartando sul portiere: il Dibu si allontana, piace anche Suzuki

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Gonzalo Garcia si allontana dalla Juve? Il centravanti piace anche al Como che sembra fare sul serio. Le ultime

Carnevali a caccia del portiere, Dibu Martinez si complica: prendono quota Vicario e SuzukiLa Juventus sta valutando i portieri per rinforzare la rosa, con Vicario e Suzuki in forte corsa.

Del Piero in dirigenza Juve, si sta preparando: Montero vota e chiama il mercato: Pochi come luiDall'esperienza in Medio Oriente alla Juventus, passando per Balotelli, Vlahovic, Yildiz, Del Piero, Conte e Zidane. Paolo Montero si è raccontato senza filtri ai microfoni di SportMediaset, ... tuttosport.com

Svolta Vlahovic, si riapre la porta: le due strade che sta valutando la JuveTORINO - Fino a ieri, Dusan Vlahovic non aveva grosse novità. Coltivava speranze, certo. Ma comunque alle sue condizioni. Il serbo è infatti convinto che qualcosa di importante arriverà, non ha la ... tuttosport.com