La Juve si sta incartando sul portiere | il Dibu si allontana piace anche Suzuki

Da ilnapolista.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere argentino Dibu Martínez si allontana dalla Juventus, che valuta anche Suzuki. La lista di nomi per il ruolo include diversi candidati, ma solo uno, Emiliano Martinez, piace a Spalletti. Tuttavia, non ci sono garanzie che il giocatore arrivi, e la società potrebbe confermare il portiere attuale. Luciano, invece, potrebbe restare con le sue scelte attuali, senza ulteriori acquisti in porta.

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Tanti i nomi in lista Carnevali, solo uno quello che vorrebbe Spalletti: Emiliano Martinez. Ma si sa, “You Can’t Always Get What You Want”, ossia non puoi sempre avere ciò che desideri, come cantavano gli Stones, e quindi probabilmente il buon Luciano rimarrà con la sua furia. Nel frattempo la signora sembra sbattuta qui e lì tra un Viario e un Suzuki, con un Savic selvatico a far da fondo. Il punto di Filippo Cornacchia sulla Gazzetta. Juve, intrigo portiere. Si legge sulla Gazzetta: “ Il “Dibu” Mar­ti­nez dell’Aston Villa resta il pre­fe­rito di Spal­letti, che tra i pali vor­rebbe aggiun­gere cari­sma e per­so­na­lità. Guglielmo Vica­rio del Tot­te­n­ham, fre­sco di esclu­sione dalla tour­née degli Spurs tra Nuova Zelanda e Austra­lia, ogni giorno gua­da­gna posi­zioni e zitto zitto si avvi­cina alla Juven­tus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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