Lois Openda è attualmente a Liegi, dove si trova in hotel con alcuni amici, mentre si avvicina il trasferimento al Lione. Oggi l’attaccante della Juventus è in campo come titolare in una partita, ma si prevede che domani lasci il club bianconero. Spalletti ha dichiarato che Openda è l’unica punta disponibile per la squadra in questa fase.

Tempo di saluti per Lois Openda, atteso a Lione tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana. Nel frattempo l’attaccante della Juventus è a Liegi, dove è di “casa”, e nelle ultime ore ha ricevuto la visita di tanti amici nell’hotel che ospita la Juventus in Belgio. Compresa quella dell’ex difensore del Bologna Arthur Theate (ora all’Eintracht Franconforte), con cui lo juventino ha condiviso le giovanili nello Standard Liegi e anche molte partite in nazionale. Ma il saluto più importante, un arrivederci che sa tanto di addio, sarà quello del post partita di Liegi. Openda è arrivato all’ultimo ballo con la Signora. L’amichevole... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, paradosso Openda: oggi titolare, domani al Lione. Ma per Spalletti è l'unica punta disponibile

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RISCATTO OPENDA UFFICIALE! MA IL MATRIMONIO È GIÀ FINITO

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Non possiamo vendere #openda xké c serve la punta x l'amichevole contro il poggibonsi AHAHHA ma siete seri? Convocate Cerri ziopiero o un altro nexgen chi si ne frega..dovete iniziare a vendere #juve x.com

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