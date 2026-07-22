Lois Openda ha dato disponibilità a trasferirsi al Lione, secondo fonti francesi. La Juventus, invece, sta cercando di cedere il giocatore dopo un solo anno. La trattativa tra il club francese e l’attaccante è avviata, ma il problema principale riguarda la volontà della Juventus di trovare una soluzione. La società sta valutando le offerte e le condizioni per liberare l’attaccante. La situazione resta in evoluzione, senza conferme ufficiali sui dettagli dell’accordo.

Non è un mistero che la Juventus voglia privarsi, dopo solo un anno, di Lois Openda. Il calciatore, svela Footmercato, ha aperto da tempo al Lione che è sulle sue tracce. Il reale ostacolo è la Juventus che preferirebbe piazzare il calciatore in Premier per incassare di più. D'altronde per lui i bianconeri hanno speso quasi 44 milioni, e nei piani di Carnevali c'è l'intenzione di vendere l'ex Lipsia esclusivamente a titolo definitivo. La prossima settimana sono attese novità, con il Lione che è in pole. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Dalla Francia: Openda apre al Lione ma il problema è... la Juve

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Openda apre al Lione, ma la Juve spinge per la cessione in Premier: cosa succede e i possibili scenari sul belgaL’attaccante belga ha manifestato disponibilità verso il trasferimento al Lione, mentre la Juventus punta a cedere in Premier League per alleggerire...

Juve, dalla Francia vogliono Openda. Ma per una settimana Spalletti lo blocca: ha solo lui e Milik...Dalla Francia arriva la richiesta per l’attaccante, ma l’allenatore blocca la cessione per almeno una settimana.

Temi più discussi: Dalla Francia: Openda apre al Lione ma il problema è... la Juve; Openda, la Francia chiama: arriva il Lione, contatto con la Juve; TRIBUNA.COM * SERIE A: IN FRANCIA SICURI, UN CLUB DI LIGUE 1 FORTE SU OPENDA: C'È UN OSTACOLO DA SUPERARE MA LA JUVE SPERA; Juve, David e Openda in uscita: si aprono due piste in Francia.

DALLA FRANCIA - Juventus, Openda apre al Lione, ma i bianconeri vorrebbero piazzarlo in Premier ift.tt/ADk3ZHd x.com

Dalla Francia: Openda vuole tornare in Ligue 1 e apre al Lione. Ma la JuveIl futuro di Loïs Openda potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, l'Olympique Lione avrebbe individuato nell'attaccante belga il principale candidato per racco ... msn.com

Juventus, David e Openda verso l'addio: dalla Francia spuntano Paris Fc e LensDavid piace al Paris Fc, mentre il Lens valuta Openda. Le possibili cessioni potrebbero finanziare i prossimi colpi in entrata della Juventus. it.blastingnews.com