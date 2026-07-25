Lois Openda, attaccante della Juventus, si trova attualmente a Liegi, dove è ospite di un hotel. Nei giorni scorsi ha ricevuto diverse visite da amici. Domani dovrebbe trasferirsi a Lione, dopo aver passato il weekend in Belgio. Per il tecnico è l’unica punta disponibile, anche se domani potrebbe già essere un nuovo giocatore del Lione.

Tempo di saluti per Lois Openda, atteso a Lione tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana. Nel frattempo l’attaccante della Juventus è a Liegi, dove è di “casa”, e nelle ultime ore ha ricevuto la visita di tanti amici nell’hotel che ospita la Juventus in Belgio. Compresa quella dell’ex difensore del Bologna Arthur Theate (ora all’Eintracht Franconforte), con cui lo juventino ha condiviso le giovanili nello Standard Liegi e anche molte partite in nazionale. Ma il saluto più importante, un arrivederci che sa tanto di addio, sarà quello del post partita di Liegi. Openda è arrivato all’ultimo ballo con la Signora. L’amichevole... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, paradosso Openda: oggi in campo, domani al Lione. Ma per Spalletti è l'unica punta disponibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RISCATTO OPENDA UFFICIALE! MA IL MATRIMONIO È GIÀ FINITO

Notizie e thread social correlati

Juve, paradosso Openda: oggi titolare, domani al Lione. Ma per Spalletti è l'unica punta disponibileLois Openda è attualmente a Liegi, dove si trova in hotel con alcuni amici, mentre si avvicina il trasferimento al Lione.

Dalla Francia: Openda apre al Lione ma il problema è... la JuveLois Openda ha dato disponibilità a trasferirsi al Lione, secondo fonti francesi.

Temi più discussi: Juve, dalla Francia vogliono Openda. Ma per una settimana Spalletti lo blocca: ha solo lui e Milik...; Perché la Juventus vende Openda: dal riscatto automatico alle difficoltà vissute in bianconero, cosa non ha funzionato; Calciomercato Juve, Openda ha trovato squadra: tutto pronto. E spunta il pupillo di Massara!; Rosa aggiornata Inter 2026-27: tutti i giocatori, ruoli e numeri di maglia.

Non possiamo vendere #openda xké c serve la punta x l'amichevole contro il poggibonsi AHAHHA ma siete seri? Convocate Cerri ziopiero o un altro nexgen chi si ne frega..dovete iniziare a vendere #juve x.com

Juve, paradosso Openda: oggi titolare, domani al Lione. Ma per Spalletti è l'unica punta disponibileDopo solo una stagione l'attaccante belga lascia la il club bianconero. Tutto fatto per il trasferimento in Francia: il 26enne andrà in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma prima sarà in campo ... msn.com

Ultime ore di Openda alla Juventus: in chiusura il suo passaggio al LioneLoïs Openda: è a un passo dal Lione dopo un solo anno alla Juventus. Il belga sta per trasferirsi al Lione e dunque lascerà Torino ... tuttojuve.com