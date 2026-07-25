Lois Openda sta per lasciare la Juventus dopo una sola stagione. L’attaccante, proveniente dal Lipsia, sta per trasferirsi al Lione. L’accordo tra le parti è in fase di definizione e il trasferimento dovrebbe essere ufficializzato a breve. Nessun dettaglio finanziario è stato comunicato. Openda si appresta a tornare in Francia, dove giocherà con la maglia del Lione.

Lois Openda è sempre più vicino all'addio alla Juventus. Dopo una sola stagione in bianconero, l'ex attaccante del Lipsia è pronto a tornare in Francia e lo farà con la maglia del Lione. Infatti, dopo i contatti degli scorsi giorni, l'accordo tra i bianconeri e il club francese è sempre più vicino con il calciatore che si trasferirà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Prima, però, l'amichevole di questa sera con lo Standard Liegi, per la quale è stato convocato da Luciano Spalletti. La sua presenza o meno in campo sarà un ulteriore indizio sullo stato avanzato della trattativa. Nell'ultima stagione, Openda ha collezionato 34 presenze complessive segnando 2 reti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, Openda a un passo dall'addio: in chiusura l'accordo col Lione

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