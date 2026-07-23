La Juventus ha intensificato i contatti con il Paris Saint-Germain per acquistare Randal Kolo Muani. La trattativa è in corso, con incontri e proposte sul tavolo. Il giocatore è al centro delle discussioni tra le due società. Intanto, il Lione ha manifestato interesse per Openda, aprendo un’altra possibile trattativa di mercato. La situazione resta in evoluzione, senza ancora un accordo definito.

Torino, 23 luglio 2026 – E’ stata una telenovela l’anno scorso e lo è pure quest’anno. La Juventus continua a lavorare per riportare Randal Kolo Muani a Torino. Quella con il Paris Saint-Germain è una trattativa che va avanti da diverse settimane e che, nonostante il dialogo costante tra i due club, deve ancora superare un ultimo ostacolo prima della fumata bianca. Le parti sono vicine sotto diversi aspetti, lontane su altre, ma resta da trovare l'intesa definitiva su alcuni dettagli economici che continuano a rallentare la chiusura dell'operazione. In uscita, invece, c’è Louis Openda, cercato dal Lione, ma per ora a condizioni poco convincenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, stretta per Kolo Muani. Si cerca la quadra col Psg. Lione su Openda

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