di Luca Fioretti Openda in uscita dalla Juventus: l’attaccante si trasferirà al Lione con la formula del prestito ma la sua partenza ufficiale slitta a dopo l’amichevole. Il calciomercato in uscita della Juventus registra la prima cessione ufficiale per sfoltire l’organico. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Loïs Openda è ormai a un passo dal vestire la maglia del Lione. L’attaccante belga si trasferirà in Francia con la formula del prestito corredato da un apposito diritto di riscatto a favore del club transalpino. La trattativa prevede inoltre la partecipazione parziale dei bianconeri al pagamento dell’ingaggio, fissato a 4 milioni di euro netti all’anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Lione al traguardo: tutti i dettagli dell’operazione e quando verrà formalizzato l’addio alla Juve

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Dalla Francia: Openda apre al Lione ma il problema è... la JuveLois Openda ha dato disponibilità a trasferirsi al Lione, secondo fonti francesi.

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