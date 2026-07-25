La Juventus sta cercando un nuovo centravanti, con un nome molto recente che costa meno di 20 milioni di euro. Il direttore sportivo continua a lavorare sul mercato, mentre le ultime operazioni in entrata sono state l'acquisto di Celik ed Ekhator. Il mercato dei bianconeri fatica a decollare e al momento non sono stati definiti altri acquisti.

Carnevali continua a lavorare senza sosta sul mercato per regalare a Spalletti un nuovi centravanti, le ultime. Il calciomercato della Juventus stenta a decollare e, ad oggi, sono appena due le operazioni in entrata portate a termine: Celik ed Ekhator. La priorità rimane l’attacco, dove serve un calciatore di livello assoluto che sappia fare gol e che possa riportare in alto la Vecchia Signora. Demirovic (Ansa) – Calciomercato.it I nomi che circolano sono sempre gli stessi, da Kolo Muani a Zirkzee passando per Pellegrino e Mateta, ma nelle ultime ore ci sarebbe un nuovo candidato: si tratta di Ermedin Demirovic, attaccante dello Stoccarda e della nazionale bosniaca classe ’98. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, nome nuovissimo per l’attacco: costa meno di 20 milioni

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