Il Milan ha individuato un nuovo obiettivo per rinforzare l’attacco in vista della prossima estate. Si tratta di un calciatore norvegese che attualmente gioca in Portogallo, nel club del Benfica. La valutazione di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il giocatore, che ha attirato l’attenzione anche di un altro grande club, potrebbe rappresentare un investimento importante per la società rossonera, che punta a rafforzarsi in avanti prima dell’inizio della nuova stagione.

Manca una sola partita alla fine della stagione, ma il Milan pensa già al futuro con i possibili colpi in vista della sessione estiva di mercato. Per l'attacco, i rossoneri pensano a un profilo molto interessante: Andreas Schjelderup, talento norvegese di proprietà del Benfica. Come riportato da 'Tuttomercatoweb', si potrebbe però trattare di una trattativa in salita, visto che la richiesta potrebbe essere molto alta, circa 30 milioni di euro. Inoltre bisogna valutare chi sarà a gestire il mercato del Milan: al momento non ci sono certezze e molto si potrebbe capire dopo Milan-Cagliari (decisiva per la qualificazione in Champions League). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, spunta il nome nuovo per l’attacco: costa 30 milioni ed è perfetto per RedBird

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