La Juventus sta cercando di rinforzare il reparto difensivo con un nuovo nome per la linea centrale. La squadra è molto attiva sul mercato e punta ad acquistare almeno un difensore centrale nella prossima sessione di mercato. La decisione sul futuro di un difensore chiave dipenderà anche dal possibile trasferimento di un giocatore verso il Tottenham. La strategia della società riguarda principalmente l’inserimento di un nuovo elemento nel settore difensivo.

Bianconeri sempre molto attivi sul mercato e pronti a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Molto dipenderà anche dal futuro di Gleison Bremer su cui è piombato ora il Tottenham, ma la Juventus interverrà sul mercato per prendere almeno un difensore centrale. I nomi che circolano sono diversi, ma nelle ultime ore sarebbe spuntata una nuova candidatura per la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti. Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it Lo riferisce l’edizione di oggi di ‘Tuttosport’, secondo cui la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbe interessata al profilo di Viery Fernandes Santos Lopes, conosciuto semplicemente come Viery, centrale brasiliano classe 2005 di proprietà del Gremio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, nome nuovissimo per la difesa: le cifre

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