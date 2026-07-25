La Juventus ha annunciato la formazione ufficiale per l'amichevole contro lo Standard Liegi. La partita si svolgerà questa sera e vedrà la squadra scendere in campo con un modulo 4-2-3-1. La difesa sarà composta da quattro giocatori, mentre a centrocampo e in attacco sono previste diverse variazioni rispetto alle formazioni abituali. Non sono stati comunicati cambiamenti rispetto alla rosa prevista.

Tutto pronto per il primo test in amichevole della Juventus, che questa sera sfiderà lo Standard Liegi. Spalletti punta su un 4-2-3-1 con una difesa quasi titolare davanti a Di Gregorio, rilancia Douglas Luiz a centrocampo al fianco di Locatelli e poi tanti giovani al fianco di Boga in attacco, con il classe 2008 Durmisi riferimento avanzato e Adzic e Licina ad accompagnare. Nemmeno in panchina Lois Openda, destinato a passare in prestito al Lione., JUVENTUS, LA FORMAZIONE UFFICIALE CONTRO LO STANDARD LIEGI, Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Licina, Adzic, Boga; Durmisi. All. Spalletti. Panchina: Perin, Pinsoglio, Celik, Miretti, Rugani, Joao Mario, Arthur, Cabal, Owusu, Gil Puche, Oboavwoduo, Elimoghale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, la formazione ufficiale per l'amichevole con lo Standard Liegi

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