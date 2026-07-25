Juan Ayuso ha partecipato alla fuga di giornata nella ventesima tappa del Tour de France 2026. Lo spagnolo ha cercato di vincere la tappa e migliorare la sua posizione in classifica. Nonostante il tentativo, non è riuscito ad arrivare primo, ma ha dichiarato di aver dato tutto se stesso. La tappa si è conclusa con un piazzamento che non ha modificato significativamente la sua posizione generale.

Juan Ayuso è stato uno dei protagonisti della ventesima tappa del Tour de France 2026. Lo spagnolo ha partecipato alla fuga di giornata, cercando la vittoria di tappa e di guadagnare qualche posizione rispetto agli uomini di classifica. L’iberico è stato con i battistrada fino alla penultima salita, quando si è staccato ed ha perso contatto sensibilmente dalla testa della corsa. Il corridore della Lidl-Trek ha poi trovato la compagnia di Seixas e di Skjelmone, staccati dal gruppo maglia gialla, e con loro ha raggiunto il traguardo finale dell’Alpe d’Huez. Ayuso chiude così in settima posizione un Tour de France decisamente sottotono che non lo ha mai visto realmente combattere per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Juan Ayuso: “Tour complicato ma non sono deluso, ho dato tutto me stesso”

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