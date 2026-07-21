Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 26 chilometri a Thonon-les-Bains, con un tempo di 32 minuti e 19 secondi. Juan Ayuso ha dichiarato di aver già fallito due volte e che ora puntare al podio risulta più difficile.

Si è chiusa con la vittoria di Remco Evenepoel la sedicesima tappa del Tour de France 2026. Il belga ha conquistato la cronometro individuale di Thonon-les-Bains, concludendo in 32’19” i 26 chilometri del percorso. Secondo successo consecutivo nella Grande Boucle per il campione del mondo in carica nella prova contro le lancette che guadagna terreno sulla maglia gialla. Tadej Pogacar chiuderà infatti a 28? dal portacolori della Red Bull Bora Hansgrohe, al termine di una prova senza particolari rischi. Lo sloveno conserva ancora nella generale un vantaggio di 4’32”. Perde invece tanto in classifica Juan Ayuso, autore di una prova sicuramente insufficiente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Juan Ayuso: “Ho già fallito due volte, adesso l’obiettivo del podio è difficile”

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TAPPA 16: EVIAN-LES-BAINS - THONON-LES-BAINS (26.1 km) ????? Remco Evenepoel ???? Tadej Pogacar, Filippo Ganna ??? Juan Ayuso, Florian Lipowitz ?? Isaac del Toro, Paul Seixas ? Thymen Arensman, Joshua Tarlin x.com

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