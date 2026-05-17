L' addio di Di Nardo | Grazie Pescara per quello che mi hai dato Io ho dato tutto me stesso per te

L'allenatore ha annunciato il suo addio al club, ringraziando la squadra e i tifosi per il supporto ricevuto nel tempo trascorso. Nonostante il contratto in essere fino al 2025, ha espresso sentimenti di gratitudine e riconoscenza nei confronti della città e dell'ambiente calcistico locale. Le sue parole sono state pronunciate in un momento in cui il calciomercato non è ancora iniziato, ma il suo distacco dal club sembra ormai definito.

Parole forti, intense e sentite, che hanno il sapore dell'addio nonostante l'inizio del calciomercato sia ancora lontano e il diretto interessato abbia ancora un biennale in essere con il Pescara. Stiamo parlando di Antonio di Nardo, appena eletto Miglior Biancazzurro della stagione 2025-26 con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

GF Vip, Renato attacca Raul: “Mi hai dato del falso e detto che io e Lucia ci siamo messi d’accordo per vincere. Sei un ipocrita, mi hai nascosto…”Durante questa edizione Grande Fratello Vip, Renato Biancardi e Raul Dumitras hanno costruito una forte amicizia, ma nella serata di ieri un filmato...

Biglia: “L’addio al Milan mi è costato tanto. Le critiche dei tifosi mi hanno ferito, ho sempre dato tutto”Arrivato al Milan il 16 agosto 2017 dopo quattro anni alla Lazio, Lucas Biglia fu acquistato per 17 milioni di euro più 3 di bonus, firmando un...

CARMELLINO COSTRUZIONI S.A.S. DI CARMELLINO SILVANO - Results on X | Live Posts & Updates x.com

L'addio di Di Nardo: Grazie Pescara per quello che mi hai dato. Io ho dato tutto me stesso per teAi tifosi, alla gente di mare, quella che non si tira mai indietro, che resiste, che lotta anche quando il vento è contro, voglio dire grazie ... ilpescara.it

Classifica finale di Serie B prima dei playoff e playout reddit

Insigne: L'addio al Napoli è stato difficile, a Pescara mi diverto. Nazionale? Non ho mai detto bastaDall'avventura in Canada all'addio al Napoli, fino al ritorno a Pescara: l'intervista di Lorenzo Insigne a La Gazzetta dello Sport Al Toronto non è andata come volevo. Andare via da Napoli non è ... gianlucadimarzio.com