Jazz & Opera under the stars concerto in piazza Grande
Stasera si tiene un concerto in piazza Grande che unisce musica classica e jazz. Il programma include arie di Verdi e Puccini, oltre a brani jazz. L’evento è rivolto al pubblico di tutte le età e si svolge all’aperto. La serata è organizzata in modo da offrire un’esperienza musicale varia, con esecuzioni dal vivo di artisti locali e nazionali. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento si svolge in condizioni di tempo stabile.
Arezzo, 25 luglio 2026 – Viaggio musicale dalle più celebri arie di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini fino al linguaggio del jazz. Stasera, dalle 19.30, piazza Grande diventerà scenario del concerto benefico “Jazz & Opera under the stars” che vedrà per protagonista la cantante Cinzia Tedesco insieme ai cantanti lirici Andrea Sari e Stella Peruzzi, al pianista jazz Ettore Carucci e al pianista classico Giulio Camaiti. La serata è organizzata in sinergia da Acli, Comune, Fraternita dei Laici e Confcommercio che hanno unito le forze per perseguire una finalità solidale: l’intero ricavato sarà devoluto al Calcit in sostegno ai servizi di cure domiciliari oncologiche del Progetto Scudo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Jazz Concert Under the Stars 3
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Un inedito concerto tra jazz e lirica nell’estate di piazza Grande
Il grande jazz in piazza Matteotti. Domenica il primo concertoDomenica si apre la seconda edizione del Greve Jazz Festival in piazza Matteotti a Greve in Chianti, con tre concerti gratuiti previsti fino al 9...
Argomenti più discussi: Un inedito concerto tra jazz e lirica nell’estate di piazza Grande; Torna il Festival Musica & Musica: presentata la 21esima edizione; Berici in Festival 2026: music, art and the world premiere of the opera; Un inedito concerto tra jazz e lirica nell’estate di piazza Grande.
Venerdì 25 Luglio - Jazz & Opera - Under the Stars, spettacolo in Piazza Grande. Ingresso pro Calcit facebook
I am the silence in a silent room, a presence made of absence, the weight of a gift that never ends within these walls... Un'opera in cui la pittura e la musica diventano rifugio. #TheBalladOfEmpathy #DigitalArt #DastiligeNevante Guarda lo Short qui: x.com