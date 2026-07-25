Jazz & Opera under the stars concerto in piazza Grande

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera si tiene un concerto in piazza Grande che unisce musica classica e jazz. Il programma include arie di Verdi e Puccini, oltre a brani jazz. L’evento è rivolto al pubblico di tutte le età e si svolge all’aperto. La serata è organizzata in modo da offrire un’esperienza musicale varia, con esecuzioni dal vivo di artisti locali e nazionali. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento si svolge in condizioni di tempo stabile.

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Arezzo, 25 luglio 2026 – Viaggio musicale dalle più celebri arie di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini fino al linguaggio del jazz. Stasera, dalle 19.30, piazza Grande diventerà scenario del concerto benefico “Jazz & Opera under the stars” che vedrà per protagonista la cantante Cinzia Tedesco insieme ai cantanti lirici Andrea Sari e Stella Peruzzi, al pianista jazz Ettore Carucci e al pianista classico Giulio Camaiti. La serata è organizzata in sinergia da Acli, Comune, Fraternita dei Laici e Confcommercio che hanno unito le forze per perseguire una finalità solidale: l’intero ricavato sarà devoluto al Calcit in sostegno ai servizi di cure domiciliari oncologiche del Progetto Scudo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Jazz Concert Under the Stars 3

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