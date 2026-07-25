Jazz & Opera under the stars concerto in piazza Grande

Notizia in breve

Stasera si tiene un concerto in piazza Grande che unisce musica classica e jazz. Il programma include arie di Verdi e Puccini, oltre a brani jazz. L’evento è rivolto al pubblico di tutte le età e si svolge all’aperto. La serata è organizzata in modo da offrire un’esperienza musicale varia, con esecuzioni dal vivo di artisti locali e nazionali. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento si svolge in condizioni di tempo stabile.