Un inedito concerto tra jazz e lirica nell’estate di piazza Grande

Sabato 25 luglio, alle 19, un concerto unisce jazz e lirica in piazza Grande. L’evento presenta arie di Verdi e Puccini alternate a brani di musica jazz contemporanea. L’appuntamento è gratuito e aperto al pubblico. La serata si svolge all’aperto, con una formazione composta da musicisti di diversi background. La performance si inserisce nella programmazione estiva della piazza, coinvolgendo spettatori di tutte le età.

Arezzo, 18 luglio 2026 - Un viaggio musicale dalle più celebri arie di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini fino al linguaggio contemporaneo del jazz. Sabato 25 luglio, dalle 19.30, piazza Grande diventerà scenario del concerto benefico “ Jazz & Opera under the stars” che vedrà per protagonista la cantante Cinzia Tedesco insieme ai cantanti lirici Andrea Sari e Stella Peruzz i, al pianista jazz Ettore Carucci e al pianista classico Giulio Camaiti. La serata è organizzata in sinergia da Acli, Comune di Arezzo, Fraternita dei Laici e Confcommercio che hanno unito le forze per perseguire una più alta finalità solidale: l’intero ricavato, infatti, sarà devoluto al Calcit i n sostegno ai servizi di cure domiciliari oncologiche del Progetto Scudo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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