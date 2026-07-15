Il grande jazz in piazza Matteotti Domenica il primo concerto
Domenica si apre la seconda edizione del Greve Jazz Festival in piazza Matteotti a Greve in Chianti, con tre concerti gratuiti previsti fino al 9 agosto. La rassegna, promossa dall’amministrazione comunale, include omaggi a Ennio Morricone e nuove contaminazioni sonore. La manifestazione si svolge con spettacoli a ingresso libero e rappresenta un appuntamento musicale estivo nel centro del paese.
Tra omaggi a Ennio Morricone e nuove contaminazioni sonore il grande jazz torna in piazza Matteotti a Greve in Chianti. Prenderà il via domenica per concludersi il 9 agosto la seconda edizione del Greve Jazz Festival, la rassegna promossa dall’assessorato alla cultura del comune chiantigiano con tre concerti a ingresso libero. Ad aprire la rassegna, il 19 luglio alle 20.45, sarà "Le Grand Morricone", omaggio al grande compositore affidato a tre nomi di primo piano della scena italiana: Giovanni Ceccarelli al piano, Ferruccio Spinetti al contrabbasso e Stefano Cocco Cantini al sax. La serata si aprirà con l’esibizione del pianista grevigiano Giovanni Vannoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Primo appuntamento con il alle 20:45 in Piazza Matteotti con il concerto , un raffinato omaggio in chiave jazz all'immenso patrimonio musicale di Ennio Morricon facebook