Domenica si apre la seconda edizione del Greve Jazz Festival in piazza Matteotti a Greve in Chianti, con tre concerti gratuiti previsti fino al 9 agosto. La rassegna, promossa dall’amministrazione comunale, include omaggi a Ennio Morricone e nuove contaminazioni sonore. La manifestazione si svolge con spettacoli a ingresso libero e rappresenta un appuntamento musicale estivo nel centro del paese.

Tra omaggi a Ennio Morricone e nuove contaminazioni sonore il grande jazz torna in piazza Matteotti a Greve in Chianti. Prenderà il via domenica per concludersi il 9 agosto la seconda edizione del Greve Jazz Festival, la rassegna promossa dall’assessorato alla cultura del comune chiantigiano con tre concerti a ingresso libero. Ad aprire la rassegna, il 19 luglio alle 20.45, sarà "Le Grand Morricone", omaggio al grande compositore affidato a tre nomi di primo piano della scena italiana: Giovanni Ceccarelli al piano, Ferruccio Spinetti al contrabbasso e Stefano Cocco Cantini al sax. La serata si aprirà con l’esibizione del pianista grevigiano Giovanni Vannoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il grande jazz in piazza Matteotti. Domenica il primo concerto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Dimmi chi escludi”: in piazza Matteotti il grande concerto gratuito dedicato a Don GalloIn piazza Matteotti a Genova si svolge un grande concerto gratuito dedicato a Don Gallo, con musicisti e artisti che si esibiscono davanti a un...

Leggi anche: Il concerto in piazza Matteotti della ’ribelle’ Loredana Bertè

Argomenti più discussi: Sant’Elpidio Jazz Festival 2026: sei grandi concerti dal 26 luglio; Giorni di musica. Quattro concerti gratuiti in piazza; Estate in centro, un nuovo evento musicale: tre giorni di concerti gratuiti con Pop Music Festival Perugia.