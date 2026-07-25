Jannik Sinner siamo molto delusi | clamoroso attacco dal Canada

Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno annunciato il forfait per il prossimo torneo in Canada, citando la volontà di recuperare energie prima di altri eventi importanti, tra cui lo US Open. La decisione è stata comunicata attraverso i rispettivi team, senza indicare altri motivi ufficiali. La scelta ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori, ma non sono stati forniti dettagli sui piani specifici di preparazione dei due tennisti.

Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno dato forfait per il prossimo torneo in Canada. Il motivo? Sfruttare questo periodo per ricaricare le batterie in vista di altri grandi appuntamenti della stagione: su tutti lo Us Open, l'ultimo grande Slam dell'anno. Una scelta che però ha fatto molto scalpore in Nordamerica. Anche perché mancherà pure Carlos Alcaraz, ancora fermo ai box dopo il brutto infortunio al polso. Insomma, i più forti non ci saranno. “ Siamo molto delusi dal fatto che Sinner e Djokovic non saranno presenti in Canada - ha commentato la direttrice del torneo Valerie Tetreault -, specialmente perché è il secondo anno consecutivo. Rispettiamo la loro decisione - ha poi aggiunto la canadese - e capiamo che, con un calendario così impegnativo, la salute dei giocatori debba essere prioritaria ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Dopo tante parole, sono arrivati i fatti: Jannik #Sinner non giocherà a Montreal. Una decisione figlia della programmazione e assolutamente lecita. Siamo ovviamente molto delusi dal fatto che quest’anno Jannik e Novak non parteciperanno al torneo di Montr x.com

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