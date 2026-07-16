Jannik Sinner clamoroso | beccato a fare la spesa in un discount

Quattro giorni dopo aver vinto Wimbledon e mantenuto il primo posto nel ranking ATP, un tennista è stato paparazzato mentre faceva la spesa in un discount in Sardegna. La foto è stata scattata durante una visita di breve durata. Il giocatore si trovava da solo e senza scorta, mentre sceglieva generi alimentari. La scena è stata documentata da alcuni passanti, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.

Quattro giorni dopo aver vinto Wimbledon e confermato il suo primato nel ranking ATP, Jannik Sinner è tornato in Sardegna per qualche giorno di vacanza. Il campione altoatesino ha scelto ancora una volta la Gallura come meta per riposarsi. La notizia più curiosa della giornata è che Sinner è stato avvistato mentre faceva la spesa in un discount a Palau. Senza scorta, con un paio di pantaloncini e un carrello alla mano, il numero uno del mondo si è mosso normalmente tra gli scaffali del supermercato per rifornire la dispensa, come un qualsiasi turista.Il suo arrivo ha creato grande sorpresa tra clienti e dipendenti. Molti hanno tirato fuori il telefono per scattargli foto e video. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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