Sinner duro contro gli Slam | Non c’è rispetto noi giocatori siamo delusi

Durante la conferenza stampa agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha commentato il modo in cui vengono trattati i giocatori nei tornei del Grande Slam. Ha affermato che spesso manca rispetto nei confronti degli atleti e che questa situazione delude molti di loro. Le sue parole si sono concentrate sulla percezione di un trattamento non sempre equo e sulla necessità di miglioramenti nel rispetto tra giocatori e organizzatori.

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Durante la conferenza stampa agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner si è espresso sulla polemica dei giocatori contro gli Slam, accusati di non destinare una percentuale abbastanza alta di ricavi ai montepremi, di non aver mai provveduto alla creazione di un sistema di welfare e di non aver mai istituito un consiglio per poter raccogliere direttamente le richieste dei giocatori. Questa la posizione del numero 1 del ranking Atp.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner duro contro gli Slam: “Non c’è rispetto, noi giocatori siamo delusi” Notizie correlate Sinner contro gli Slam: “Senza di noi il torneo non c’è. Boicottaggio? Chiediamo rispetto, siamo stati zitti per tanto tempo”Prima la lettera firmata dall’élite del tennis, poi gli interventi (duri) di Aryna Sabalenka prima e Jasmine Paolini dopo. Ecco Sinner: “Boicottare gli Slam? Siamo stati zitti troppo tempo”Sarà un’edizione degli Internazionali d’Italia di tennis ricchissima da tutti i punti di vista. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia: storia, curiosità e migliori risultati; Fils: Affrontare Sinner è diverso. Giocare un ottimo tennis, non è abbastanza; L'élite del tennis (tra cui Sinner e Alcaraz) scrive una lettera contro gli Slam: I ricavi crescono, il montepremi no; Atp Madrid, Sinner batte Fils e conquista un posto in finale: domenica sfiderà Zverev. I tennisti contro gli Slam: c’è l’ipotesi boicottaggio, Sinner e Alcaraz tra i firmatari di una letteraAlla vigilia degli Internazionali d'Italia, il clima nel circuito è stato improvvisamente scosso da prese di posizione nette e coordinate da parte di ... oasport.it Sinner, sonni e sogni d’oro. La strategia per la finale a Madrid: Dormire bene e recuperareJannik stanco? Con Fils in semifinale ha funzionato. Contro il tedesco serve il massimo. Sascha: Con lui match mai uguali. E l’AI non può dare risposte adeguate ... tuttosport.com “Antonelli Basta paragoni con Sinner e Senna. Italiani, siete il problema più grande” il duro sfogo di Wolff a Miami - facebook.com facebook È un duro colpo perché la rivalità tra #Sinner e #alcaraz non ha bisogno di commenti “ #Pero “ si ma non ci nascondiamo è anche una grande occasione “ #reggi lo spagnolo ha annunciato che non andrà a Roma e Parigi x.com