Jacopo Barbotti oro a 20 anni | Un orgoglio vincere nella stessa generazione di Sinner e Antonelli

Jacopo Barbotti ha vinto la medaglia d’oro nei 200 metri misti agli Assoluti di nuoto con un tempo di 1’57”75. Ha stabilito un record italiano di categoria e si è posizionato come secondo miglior risultato di sempre, dopo Razzetti. Barbotti, 20 anni, ha espresso soddisfazione per aver vinto nella stessa generazione di atleti come Sinner e Antonelli.

Con uno straordinario 1'57"75, record italiano di categoria e secondo tempo di sempre dietro solo a Razzetti, Jacopo Barbotti si è preso la scena e l'oro nei 200 misti agli Assoluti di nuoto. Fanpage lo ha intervistato: "Ai ragazzi dico: date tutto, sempre. Io ne sono un esempio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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