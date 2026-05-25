Capolavoro Antonelli in Canada il rispetto per Russell racconta la sua vittoria | Non volevo vincere così

Dopo aver tagliato il traguardo in prima posizione a Montreal, il pilota ha rivolto le prime parole al suo team radio al compagno di squadra, che aveva dovuto abbandonare la gara a causa di un problema tecnico. La vittoria è arrivata in un contesto di grande tensione, con il rivale costretto al ritiro prima del termine. Il pilota ha affermato di non aver voluto ottenere la vittoria in questo modo.

La prime parole di Kimi nel Team Radio dopo aver vinto il GP a Montreal sono state per il suo compagno di scuderia e avversario, costretto al ritiro. "È un peccato che abbia avuto il guasto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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