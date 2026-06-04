Jacopo Barbotti ha vinto l'MVP agli Assoluti di Riccione. È già qualificato in due gare per Parigi e si piazza quinto tra i migliori europei nei 200 misti. Il nuotatore dell’Aniene sta affrontando il suo primo grande salto di livello in carriera.

Jacopo Barbotti è uno dei nomi più nuovi del nuoto italiano. MVP degli Assoluti di Riccione, già qualificato in due gare per Parigi e quinto performer europeo stagionale nei 200 misti, il talento dell’Aniene sta vivendo il vero salto di livello della sua carriera. In questa puntata di SWIMZONE, Jacopo racconta il “click” che ha cambiato il suo approccio al nuoto, il trasferimento a Roma da settembre e il lavoro quotidiano con Giorgio Guglielmi e il team Aniene. Un’intervista che mette in luce il suo lato più eclettico, ma anche quello più metodico e ossessivo nella cura dei dettagli. Nel video potrai scoprire: * Il “click” mentale e tecnico... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eclettico e metodico tra misti e 200 stile | Jacopo Barbotti a SWIMZONE

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Eclettico e metodico tra misti e 200 stile | Jacopo Barbotti a SWIMZONE

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