Marcell Jacobs ha vinto con il tempo di 10"12 i 100 metri dei Campionati Italiani in corso di svolgimento a Firenze, al termine di una gara condizionata da una sua abbastanza evidente falsa partenza, che dopo consultazione dei giudici non gli è stata attribuita, ma che lo ha certamente deconcentrato pur dominando poi la prova senza alcun problema, dimostrando di essersi perfettamente ripreso dal piccolo affaticamento muscolare che gli aveva impedito la partecipazione alla Diamond League di Montecarlo, nella stagione in cui punterà da grande favorito alla riconquista del titolo europeo a Birmingham, dopo quelli già vinti a Monaco di Baviera nel 2022 e a Roma nel 2024. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Jacobs vittorioso nei 100 metri degli Assoluti di Firenze in 10"12 con il brivido

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