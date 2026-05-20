Jacobs torna in pista a Savona | 10.11 nei 100 metri e finale conquistata

Il campione olimpico ha gareggiato a Savona dopo un'assenza di otto mesi, partecipando alla batteria dei 100 metri al Meeting locale. Ha concluso la batteria al secondo posto con un tempo di 10.11 secondi e ha poi preso parte alla finale della stessa gara.

Il campione olimpico rientra dopo otto mesi e chiude al secondo posto la batteria dei 100 metri al Meeting di Savona. In finale anche Zaynab Dosso tra le donne. Buon rientro per Marcell Jacobs al Meeting di Savona. Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 è tornato in gara dopo otto mesi di assenza conquistando l’accesso alla finale con il secondo posto nella propria batteria. L’azzurro ha fermato il cronometro a 10.11, in una prova condizionata però da vento oltre il limite consentito (+2.6 ms), motivo per cui il tempo non sarà omologabile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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