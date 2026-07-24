Il campione olimpico torna in pista sabato 25 luglio dopo il leggero fastidio muscolare che lo ha costretto a saltare la Diamond League di Montecarlo. Batterie alle 20.30 e finale alle 21.25. Marcell Jacobs sarà una delle stelle più attese ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, in programma a Firenze nel fine settimana di sabato 25 e domenica 26 luglio. Il campione olimpico di Tokyo 2020 si presenterà ai blocchi di partenza dei 100 metri nella serata di sabato. Le batterie sono previste alle ore 20.30, mentre la finale che assegnerà il titolo italiano scatterà alle 21.25. L’appuntamento rappresenterà un passaggio importante nel percorso di avvicinamento agli Europei di Birmingham, in calendario dal 10 al 16 agosto. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Atletica, Marcell Jacobs agli Assoluti di Firenze: orari e dove vedere i 100 metri

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