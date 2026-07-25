Decimo titolo nazionale nei 100 per l’oro a Tokyo 2020, a cui i giudici perdonano la falsa partenza: “Meritavo il cartellino rosso” L’ex cubano salta 17,87. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Jacobs vince i campinati Assoluti con il brivido. per Diaz balzo da record nel triplo

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